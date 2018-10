Verhuur kantoren en winkels binnenkort met BTW

Op 1 januari gaat de grootste btw-hervorming in 25 jaar in. Het gaat over de verhuur van nieuwe of gerenoveerde kantoren, winkels en ander professioneel vastgoed. Vanaf 2019 kan die verhuur mét btw. Dat zal volgens experts leiden tot een boost in renovatie en bouw én tot lagere huurprijzen