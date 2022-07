Beveiligingsbedrijf Verisure heeft in Brussel, naast het NAVO-hoofdkwartier, z'n nieuwe hoogtechnologische meldkamer in gebruik genomen. Die is dubbel zo groot als de vorige, die amper 5 jaar oud was, maar de snelle groei niet meer kon bijbenen. De nieuwe meldkamer is naar eigen zeggen de grootste van ons land. Met capaciteit voor 250.000 klanten en drie miljoen oproepen per jaar.