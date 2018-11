Verkapte reclame via "influencers" aan banden gelegd

De reclamesector wil zélf de verkapte reclameboodschappen van zogenaamde "influencers" aan banden leggen. Populaire figuren op sociale media worden steeds vaker ingeschakeld in marketingscampagnes. Precies omdat ze zo'n grote invloed hebben op hun volgers. Bedoeling is dat de online-influencer het voortaan duidelijk maakt als hij een gesponsorde boodschap brengt. Tenministe dat is de aanbeveling, want de regels zijn niet bindend.