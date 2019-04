De verkoop van nieuwe auto's is in Europa voor de zevende maand op rij gedaald. Dat meldt de Europese constructeurskoepel Acea. Tijdens het eerste kwartaal werden er in Europa 3,3 procent minder wagens verkocht. Vooral de zuiderse landen halen de verkoopcijfers naar beneden. Maar ook in ons land krijgt de automarkt flinke klappen.