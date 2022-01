Ontwikkelingsorganisatie Oxfam roept de Belgische overheid op om een extra belasting in te voeren op vermogens boven het 1 miljoen euro. Oxfam vraagt ook een wereldwijde solidariteitstaks voor de superrijken, om zo de gevolgen van de coronacrisis voor de allerarmsten in te dijken. De pandemie heeft de ongelijkheid doen toenemen, klinkt het. Het vermogen van de 10 rijkste mannen ter wereld is het voorbije anderhalf jaar meer dan verdubbeld, berekent Oxfam. Terwijl door corona naar schatting 160 miljoen mensen in de armoede zijn terechtgekomen.