In oktober treedt een vernieuwd charter in werking dat de klantvriendelijkheid van callcenters en helpdesks wil verbeteren. Het richt zich niet alleen op dienstverlening via de telefoon, maar ook via nieuwe digitale kanalen zoals Whatsapp. Bovendien is het de bedoeling dat meer bedrijven het charter ondertekenen, dan enkel uit de telecom- of nutssector.