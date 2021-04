De Belgische voedingssector kampt met een sesamzaad-probleem. Een groot Indiaas lot van die zaadjes blijkt verontreinigd met een schimmeldodend middel, dat kankerverwekkend is. De verontreiniging is nu pas aan het licht gekomen, maanden nadat de zaadjes al verkocht en verwerkt zijn in allerlei voedingsproducten. De opeenvolgende terugroepacties jaagt de handelaars nu al weken op kosten.