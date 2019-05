Producent van isolatie en verpakkingsmateriaal Abriso uit Anzegem neemt z'n grotere Italiaanse sectorgenoot Airpack over. Dat wilde Abriso enkele jaren geleden ook al, maar nu kreeg het ook de financiering rond. Door de overname komt de fabriek die de Italianen hebben in Wellen bij Hasselt weer in Vlaamse handen. Hoeveel Abriso betaalt voor de overname wil het niet kwijt.