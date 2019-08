Terwijl vacatures in onze zorgsector al moeite ingevuld raken is een gloednieuw ziekenhuis uit Koeweit bij ons aan het rekruteren. Het zoekt hier 200 artsen, verpleegkundigen en paramedische profielen. Een klein selectiebureau met kantoren in Edegem en Lier is momenteel kandidaten aan het screenen. Bedoeling is dat zij straks Europese expats in de Golfregio kunnen helpen in hun eigen taal.