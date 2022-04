Geen twijfel meer of influencers al dan niet betaald worden voor sommige posts op sociale media. Voortaan zijn ze verplicht bepaalde hashtags te gebruiken als hun berichten, foto's of video's commerciële boodschappen bevatten. De Sociale Inspectie gaat er streng op toezien en zwaait met hoge boetes. Want de verleiding om de hashtags niét te gebruiken is groot, omdat sociale media dergelijke hashtags penaliseren.