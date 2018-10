VersaSense haalt miljoen op voor baanbrekende Internet of Things-technologie

De Leuvense start-up VersaSense pakt uit met een baanbrekende oplossing voor het internet der dingen. Met hun toestelletje kan je eender welke industriële machine aansluiten op het internet, in een handomdraai en zonder specifieke IT-kennis. Met een miljoen euro groeikapitaal wil VersaSense nu internationaal doorbreken in de boomende markt van Internet of Things.