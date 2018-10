"Versoepeling Brusselse stralingsnorm nodig voor uitrol 5G"

De huidige stralingsnormen in Brussel maken het onmogelijk om in de toekomst het 5G-netwerk uit te rollen. Dat staat in een pas verschenen technisch rapport van de Belgische telecomregulator BIPT. De regulator stelt voor om de normen te versoepelen. Iets waar Brussels milieuminister Frémault mee bezig is.