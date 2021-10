De ministers van Financiën van de G7 en de G20 buigen zich op hun bijeenkomst in Washington over de verstoringen in de logistieke ketting. Het gaat om een wereldwijd probleem waarvoor geen mirakeloplossing bestaat, erkennen ze. Meer lokale productie kan soelaas brengen, is ook hier de teneur. de ministers van Financiën van de G7 en de G20 buigen zich op hun bijeenkomst in Washington over de verstoringen in de logistieke ketting. Het gaat om een wereldwijd probleem waarvoor geen mirakeloplossing bestaat, erkennen ze. Meer lokale productie kan soelaas brengen, is ook hier de teneur.