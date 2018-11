Vertrek Ghosn zet verhoudingen tussen Renault en Nissan op scherp

In Parijs komt vanavond de raad van bestuur van Renault bijeen. Die moet zich buigen over het lot van voorzitter en CEO Carlos Ghosn. Gisteren is die in Tokio aangehouden op verdenking van financiële malversaties. De Franse regering laat Ghosn vallen. Met z'n vertrek komen ook de machtsverhoudingen tussen Renault en het grotere Nissan ter discussie.