Vertrouwen buitenlandse investeerders groeit

Internationale bedrijven hebben almaar meer vertrouwen om te investeren in ons land. Dat blijkt uit een studie van de Amerikaanse Kamer van Koophandel en A.T. Kearney bij een honderdtal internationale bedrijven. Ondanks de moeilijke internationale context, denkt meer dan de helft zijn activiteiten hier in de komende drie jaar uit te breiden.