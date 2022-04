De Oekraïne-crisis slaat nu ook toe op de vastgoedmarkt. Samen met de scherpe terugval van het consumentenvertrouwen is in de maand maart ook de woningverkoop gedaald. Een kentering na een periode van ongebreidelde groei. Tegelijk stijgt de rente nu volop. Als de vastgoedmarkt nog verder zou afkoelen, dan kunnen ook de prijzen terugvallen. Zo ver zijn we nog niet, maar de prijzen van appartementen stijgen wel al minder snel dan de inflatie.