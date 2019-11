De Belgische verzekeraar Ageas pakt uit met opvallende kwartaalcijfers. Zo is de winst met ruim 'n kwart gestegen. Meer dan analisten hadden verwacht. Toch maakt het aandeel deze ochtend op de beurs een diepe duik; een verlies dat Ageas in de loop van de dag kan inperken. In de optmistische kwartaalcijfers zitten namelijk ook enkele meevallers.