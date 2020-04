De toezichthouders adviseren de verzekeringsmaatschappijen om nu geen dividenden uit te keren. De Belgische verzekeraar Ageas heeft daar wel oren naar, maar stelt het dividend alleeen maar uit. "Uitstel is geen afstel", want Ageas gaat er prat op ruimschoots bestand te zijn tegen deze crisis. We horen de CEO en beursanalist Tom Simonts.