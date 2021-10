De schade van de overstromingen in juli is opgelopen tot 2,2 miljard euro. Dat hebben de Belgische verzekeraars becijferd. De kans is groot dat dergelijke rampen in de toekomst nog gebeuren. De verzekeraars vragen daarom dat de overheid een duidelijk juridisch kader schept over het verzekeren van zulke schade. Anders dreigen de premies te stijgen.