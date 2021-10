De Belgische verzekeringssector kent één van de grootste uitdagingen in z'n geschiedenis. In de gebieden die deze zomer overstroomden, wordt pas nu, twee maanden later de uiteindelijke omvang van de ramp duidelijk. Intussen duiken malafide figuren op, die op commissie de schadevergoeding proberen op te drijven. Onze ploeg trok met een verzekeringsmakelaar de baan op, in het Luikse Angleur, geprankt tussen de Ourthe en de Maas.