"We moeten de handen in mekaar slaan". Met die verzoenende boodschap heeft premier Alexander De Croo deze middag de vakbonden ontvangen. Vakbondsleider Marc Leemans zwaaide gisteren al met een algemene staking op 9 november, als het overleg over de aanpak van de energiecrisis zou tegenvallen. "Geen dreiging" zo sust hij nu, "enkel een waarschuwing".