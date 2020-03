Het Belgische leger slaat de handen in mekaar met het Waalse Vésale Pharma, voor de zoektocht naar therapieën op basis van fagen. Dat zijn virussen die enkel bacteriën aanvallen en doden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zullen fagen over enkele jaren onze enige redding zijn in de strijd tegen resistente bacteriën.