Om groene investeringen in de Europese industrie te waarborgen en te versterken, is de Europese Commissie van plan de staats-steunregels tijdelijk te versoepelen. Al is het daarbij dansen op het slappe koord. Zo'n versoepeling zou immers de concurrentie tussen de lidstaten kunnen aanwakkeren en de interne markt verstoren. Volgende week is er al een Europese top over de kwestie.