De Europese Commissie onderzoekt mogelijke concurrentievervalsing in de sector van het Internet of Things, het geheel aan apparaten die voortdurend gegevens uitsturen via internet. Denk daarbij aan slimme luidsprekers of wearables als smartwatches. De Commissie vreest dat grote spelers in de sector, als Google, Apple en Amazon, werkwijzen hanteren die de concurrentie structureel verstoren en die de consumenten benadelen.