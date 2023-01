Voor de Belgische autosector was het voorbije jaar erg mager. Er zijn amper meer dan 366.000 nieuwe personenwagens ingeschreven. Nog 4,4 procent minder dan in 2021, en meteen het laagste peil sinds 1995. Gabriel Goffoy, de communicatiedirecteur van automobielfederatie Febiac, legt in de studio van Kanaal Z uit wat er aan de hand is en welke de voorzuitzichten zijn.