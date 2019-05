Het nieuwe energiebedrijf EG Luxemburg is van plan 2,5 miljard euro te investeren in de bouw van vier nieuwe gascentrales in ons land. Het geld komt grotendeels van staatsbedrijf Qatar-gas, één van de grootste aardgas-producenten ter wereld. De 4 nieuwe gascentrales samen zouden bijna voldoende zijn om de sluiting van de oudste kerncentrales op te vangen.