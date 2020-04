Er zijn al verschillende apps ontwikkeld die een waarschuwing geven als je in contact bent gekomen met een persoon die besmet is. In sommige landen, zoals China, zijn deze apps al in gebruik. Maar waterdicht voor misbruik van de privacygegevens zijn ze niet. Keuringsbedrijf Vinçotte en start-up Esoptra hebben nu een privacyvriendelijke manier gevonden om werknemers op de werkvloer te verwittigen als een collega besmet blijkt te zijn. Het systeem heet Savitas en werkt met QR Codes.