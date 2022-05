Belgische bedrijven in de sector van Augmented en Virtual reality hebben zich gegroepeerd in de koepelvereniging XR Valley. De nieuwe federatie werd gelanceerd op de technologiebeurs Advanced Engineering in Antwerp Expo. Beide technologietakken hebben enorm veel groeipotentieel en toepassingsmogelijkheden, ondermeer in de opleiding van nieuwe werknemers. Maar virtual reality brengt ook risico's met zich mee op het vlak van privacy. XR Valley wil als vereniging mee waken over databescherming.