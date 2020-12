Het Brusselse Nodalview heeft bij investeerders ruim 4 miljoen opgehaald. Het bedrijf is Europees leider in digitale visuele oplossingen voor de vastgoedsector. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat vastgoed virtueel, in 3D kan bezocht worden. De scale-up wil het kapitaal gebruiken voor verdere productontwikkeling en om verder uit te breiden in Europa.