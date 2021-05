Minister van Werk Crevits lanceert een actieplan om werknemers sneller aan een nieuwe baan te helpen als hun bedrijf herstructureert of failliet gaat. Outplacementtrajecten worden intensiever. En het sociaal plan bij een herstructurering of faillissement moet voortaan ook een opleidingsplan bevatten. Ook de mogelijkheid om in een ander bedrijf stage te lopen, wil Crevits vergemakkelijken.