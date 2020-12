Of er nu een akkoord komt of niet, pijn zullen bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren sowieso lijden. Alleen bij een 'no deal' nog veel meer. Bij de grootste slachtoffers zitten de voedingssector en de textielsector; ZOALS onze grote weverijen en producenten van diepvries-frieten of -groenten. Maar ook de kleine bedrijven houden -zeker nu de ontknoping nadert- hun hart vast. Wij gingen kijken bij een jacquard-weverij in Kortrijk, een kleine en flexibele producent van interieurstoffen.