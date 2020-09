De Vlaamse regering gaat voortaan minstens 2 keer per jaar overleggen met de 4 belangrijkste sectororganisaties van de Vlaamse industrie. Ze zullen bespreken welke beleidsmaatregelen nodig zijn om van Vlaanderen een industriële topregio in Europa te maken. De oprichting van zo'n industrie forum was afgesproken in het regeerakkoord.