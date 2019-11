Een groep bedrijven uit Vlaanderen en Nederland wil in de buurt van de Scheldemonding een grootschalige waterstoffabriek bouwen. Tegen 2030 willen ze dat de fabriek op gigawattschaal operationeel is. Als tussenstap hopen ze de komende 5 jaar een kleinere pilootfabriek te bouwen. Waterstof is volgens hen de enige realistische stap naar een duurzame economie. Maar dan zal de overheid wel de helft moeten bijpassen, want voorlopig is de technologie nog erg duur.