Hoe bereiden we de lage landen voor op extreme watersnood? Op die vraag zoeken wetenschappers en ingenieurs een antwoord in de Hedwige-Prosperpolder, aan de Westerschelde. Pal op de grens tussen Nederland en Vlaanderen. In een proefopstelling testen de onderzoekers nieuwe technieken uit om onze dijken sterker te maken, of in te grijpen wanneer ze toch breken. Want water zal door de klimaatverandering hoe langer hoe meer een uitdaging vormen.