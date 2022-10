Het is crisis bij de Vlaamse appeltelers. De appelprijzen staan zo laag, dat ze amper nog volstaan om de plukkosten te dekken. Sommigen laten het minder kwalitatief fruit daarom liever hangen en rotten, dan nog kosten te maken. Wie wél plukt, staat voor een nieuw dilemma. Want appels bewaren in een koelcel kost nu handenvol geld door de energiecrisis.