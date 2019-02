Vlaamse belastingdienst gaat woningen gratis schatten

Voor de schatting van vastgoed uit een nalatenschap, kan je vanaf april terecht bij experts van de Vlaamse belastingdienst. Zo'n waardebepaling is gratis én bindend voor de belastingdienst. 't Is een keuze, een dienst aan de burger, zegt de overheid. Maar ze gaat zo wel in concurrentie met erkende vastgoedschatters en landmeters.