En we keren nog even terug naar de biotechsector met OneLife. Het biomedische bedrijf uit Louvain-La-Neuve zet enzymen in bij de reiniging van medische hulpmiddelen. Die enzymen lossen hardnekkige biofilms van bacteriën op. Hygiëne heeft fors aan belang gewonnen in de gezondheidssector, waardoor OneLife zijn omzet alweer met 20% ziet groeien. Om die groei bij te benen zoekt de nieuwe Vlaamse CEO nu volop naar investeerders.