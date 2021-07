Gisteren vertelden we u al dat de Vlaamse regering haar coronasteun drastisch wil afbouwen. Economieminister Crevits hakt nu de knoop door: enkel uitbaters van discotheken en feestzalen kunnen er nog beroep op doen. Maar blijkbaar is niemand tevreden. De discotheekuitbaters vinden de coronasteun te laag, terwijl heel wat andere ondernemers het plots helemaal zónder moeten doen. Ook bedrijven in de eventsector bijvoorbeeld.