Vlaamse delegatie op SXSW-tech-event

Flanders Investment & Trade heeft voor het eerst een officiële delegatie gestuurd naar South By Southwest in Texas. Dat is één van de grootste tech-events ter wereld. In het kielzog van FIT zijn zestien bedrijven en partners meegereist naar de VS. Ook in digitale tijden, zijn persoonlijke contacten onontbeerlijk voor de handel, zo blijkt.