Een opsteker voor de economische relance: de Vlaamse gemeenten trekken hun investeringsambities op. Tot 2025 plannen ze 17 miljard te investeren. Dat is 2,5 miljard meer dan oorspronkelijk gepland. Het cijfer komt uit de jaarlijkse studie van Belfius over de lokale financiën. Ondanks corona blijken die in Vlaanderen over het algemeen robuust.