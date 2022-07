De Leuvense scale-up Turbulent heeft een grote vis aan de haak geslagen: de Taiwanese chipreus TSMC. Die wil tegen 2050 energieneutraal worden en heeft enkele microwaterkrachtcentrales besteld bij het jonge bedrijf. De turbines kunnen elektriciteit winnen uit rustige rivieren met weinig hoogteverschil. De deal is goed voor 750.000?, maar dat is slechts het begin, want TSMC ziet het grootser.