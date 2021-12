De terugloop van het aantal konijnenhouders in Vlaanderen en de vergrijzing in die sector doen konijnenslachterij Lonki in Temse de alarmbel luiden. De sector is in 20 jaar gehalveerd en al halveerde in die tijd ook onze consumptie van konijnenvlees, toch vreest het slachthuis voor een te laag aanbod. Het hoopt nu dat varkenshouders misschien wel willen omschakelen. Want de prijzen voor konijn waren nog nooit zo hoog als nu. Al relativeren de konijnenhouders dat toch.