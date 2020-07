Ondanks het hoge aantal coronadoden in ons land, blijven Europese toeristen België zien als een aantrekkelijke en veilige reisbestemming. Dat blijkt uit een rondvraag van Toerisme Vlaanderen bij reizigers in verschillende Europese landen. Veel toeristen zoeken deze zomer de rust op: in landelijke gebieden en aan de kust neemt het aantal boekingen langzaam toe, maar de kunststeden lopen achter. Dat konden we vaststellen in Gent.