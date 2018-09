Vlaamse Milieuholding pompt 30 miljoen in circulaire economie

De Vlaamse Milieu Holding gaat de komende vijf jaar zo'n 30 miljoen euro investeren in jonge bedrijven die actief zijn in de circulaire economie. InOpSys uit Mechelen is de eerste onderneming waarin de investeringsmaatschappij van de Vlaamse overheid geld pompt.