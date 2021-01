De Vlaamse regering start met de oprichting van een groot databedrijf. Dat moet ervoor zorgen dat alle mogelijke data in Vlaanderen samengebracht worden, zowel vanuit de overheid als uit de privé. Data is het nieuwe goud, klinkt het. De regering doet het naar analogie van de oprichting van Telenet, in de jaren negentig, toen internet haar intrede deed. Dat moest toen de impuls geven aan de digitalisering en werd nadien een privébedrijf. Minister-president Jan Jambon licht dit weekend de plannen toe in Trends Talk, ons nieuwe weekendgesprek in samenwerking met het magazine Trends.