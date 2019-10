In zijn regeringsverklaring roept kersvers Vlaams minister-president Jambon op naar omhoog te kijken. Figuurlijk: weg van het negativisme. Letterlijk: naar de landen boven ons. Op economisch vlak is z'n oproep aan het bedrijfsleven en het middenveld opvallend. Hij vraagt hen ideeën om Vlaanderen top te maken in innovatie en digitale transformatie.