In Frankrijk hebben ze champagne, in Spanje cava, in Italië prosecco, maar voor onze Belgische schuimwijn is er geen naam. Nog niet. De vzw Belgische Wijnbouwers wil er dringend een zoeken. En vanaf nu heeft die vzw meer middelen. Hij krijgt 60.000 euro projectsubsidie van Vlaams minister van Landbouw Crevits. Bedoeling is daarmee de wijnbouw verder te professionaliseren en een sterk imago te creëren voor Vlaamse wijn.