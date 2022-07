De Vlaamse regering trekt de komende twee jaar 100 miljoen euro uit voor onze erg krappe arbeidsmarkt. Het geld gaat grotendeels naar maatregelen om meer mensen naar een baan te leiden. Zo krijgen werkgevers een RSZ-korting als ze langdurig werklozen in dienst nemen. En de VDAB gaat korter op de bal spelen als iemand op eigen kracht geen baan vindt. Het staat allemaal in het werkgelegenheidsakkoord, dat vanmiddag ondertekend is met werkgevers en vakbonden.