De Vlaamse regering heeft een akkoord in het aanslepende stikstofdossier. Ze wil het teveel aan stikstof in de Vlaamse natuurgebieden halveren tegen 2030. Het stikstofakkoord vermijdt een vergunningsstop zoals in Nederland. Het houdt in dat de 40 landbouwbedrijven die het meeste stikstof uitstoten, al over 3 jaar dicht gaan. Die boeren worden wel vergoed. Ook andere grote vervuilers krijgen een afkoopsom aangeboden om te stoppen.