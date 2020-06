De Vlaamse regering verlengt haar coronapremies voor ondernemers. Zaken die nog niet open mogen, kunnen een beroep blijven doen op de Vlaamse hinderpremie van 160 euro per dag. Ook voor winkels en horecazaken die de deuren geopend hebben, is er een tussenkomst. Toch als hun omzet de eerste maand met 60 procent of meer afneemt. De Vlaamse regering onderstreept wel dat het om de laatste noodpremie gaat.